Якутск, 29 мая 2020, 11:11 — REGNUM В Якутии полным ходом идёт посевная кампания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Из-за хорошей погоды в этом году посевная началась раньше обычных сроков. При этом эпидемия коронавируса не повлияла на подготовку к весенне-полевым работам — единые выходные на аграриев не распространялись.
В Якутии общая площадь сельскохозяйственных культур составляет 48,8 тыс. га. Зерновые культуры займут 9,4 тыс. га, кормовые — 30,3 тыс га, картофель — 7,4 тыс. га, овощи открытого грунта — 1,7 тыс. га.
Объём валового сбора зерна составит 11,3 тыс. тонн, картофеля — 77,2 тыс. тонн, овощей — 34,4 тыс. тонн.
На весенне-полевые работы выделено более 200 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области посевную кампанию завершили сельхозпроизводители трёх районов — Маслянинского, Сузунского и Мошковского. Общий объём засеянных ими площадей составил около 114 тыс. га.