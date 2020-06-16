Лондон, , 23:38 — REGNUM Мировые цены на нефть движутся к завершению торговой сессии 16 июня в неплохом плюсе, однако «эталонная» Brent отступила от отметки $41 за баррель.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подорожали на 77 центов (1,94%), до $40,49 за баррель. Диапазон Brent составил $38,97 — $41,65 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI подорожали на 61 цент (1,64%), до $37,73 за баррель. Диапазон торгов WTI — от $36,38 до $39,06 за баррель.

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