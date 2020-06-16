Иерусалим, , 15:14 — REGNUM В Израиле планируют ввести двухэтажные автобусы по образцу лондонских. Откуда взялось это решение, рассказывают «Вести» (Израиль).

Предложение о пробном использовании четырех двухэтажных автобусов на междугородних трассах поступило от министра транспорта Израиля Мири Регев.

Для реализации эксперимента уже выбрана компания автобусных перевозок «Эгед», а причиной для него стала, по словам Регев, необходимость увеличить число перевозимых за один рейс пассажиров. Испытание должно показать реальную способность двухэтажных автобусов выдержать израильский климат, местность и пассажиров.

Как сообщили в местном минтрансе, предполагается также проверить способность этих транспортных средств «проезжать под мостами», хотя, казалось бы, для этого их не обязательно закупать. Если новинка понравится пассажирам, то она позволит сократить дефицит водителей и, может быть, даже уменьшит пробки на израильских трассах, ведь те, кто сидят в автобусе занимают на дороге меньше места, чем соответствующее число автомобилистов.