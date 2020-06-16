Москва, , 09:16 — REGNUM По итогам первых четырёх месяцев 2020 года среди Toyota с пробегом самой перепродаваемой моделью в РФ стала Toyota Camry. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков, всего в России за отчётный период было перепродано 19 867 Camry — на 9,3% меньше, чем год назад.

На втором месте по популярности среди моделей японской марки находится Toyota Corolla с результатом 13 070 перепроданных авто. Это на 13,6% меньше прошлогоднего результата продаж. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4. Её российские автолюбители в период с января по апрель текущего года перепродали в количестве 12 704 единицы. Здесь перепродажи выросли на 10,6% по сравнению с прошлым годом.

Стоит отметить, что легковые машины компании Toyota занимают первое место в России среди иномарок по объемам перепродаж. С января по апрель в стране было перепродано 81 470 таких автомобилей, что на 6,4% меньше, чем в январе — апреле годом ранее.

Ранее автокомпания Toyota официально представила обновлённый кроссовер Fortuner с 204-сильным дизельным мотором объёмом 2,8 л.

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