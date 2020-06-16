Абу-Даби, , 09:08 — REGNUM Южная Корея и ОАЭ договорились о введении системы упрощения процедуры въезда для бизнесменов обеих стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, договорённость была достигнута в ходе визита замглавы МИД Южной Кореи Ким Гона в ОАЭ.

Отмечается, что в рамках данной системы бизнесмены и лица, прибывающие в страну с целью заключения контрактов или с гуманитарными целями, будут освобождены от двухнедельного карантина. Сроки введения системы не сообщаются, однако известно, что они будут определены позднее, после двусторонних консультаций.

В рамках визита в ОАЭ Ким Гон встретился со своим коллегой Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также с представителем Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), с которым обсудил участие южнокорейских компаний в строительных проектах компании.

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