Пекин, , 22:15 — REGNUM В ближайшие дни пройдет онлайн-совещание малых и средних предприятий КНР и стран Центральной и Восточной Европы, сообщает 15 июня Синьхуа со ссылкой на официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня.

Целью мероприятия заявлено скорейшее возобновление производства и согласование необходимых для этого мер. Одновременно будет рассмотрен круг вопросов, связанных с обменом информацией и проведением деловых переговоров, для чего стороны собираются запустить специальную онлайн-платформу.

В совещании ожидается участие представителей более трех сотен китайских и восточноевропейских предприятий, которые обсудят перспективы и пути взаимодействия в таких важнейших сферах, как промышленность, торговля и инвестиции, туризм и гуманитарные обмены, сельское хозяйство и общественное здравоохранение.

Чжао Лицзянь, комментируя предстоящий форум, отметил, что для Китая он важен созданием возможностей для появления новых рабочих мест и укрепления устойчивости экономики. По его словам, имеются серьезные возможности свести на нет негативное воздействие на экономические процессы со стороны пандемии коронавирусной инфекции.