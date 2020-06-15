Белград, , 12:08 — REGNUM 112 из 380 отелей были открыты в Сербии, а их заполняемость на прошлой неделе составила 10,79%, сообщает бизнес-ассоциация гостиничного и ресторанного бизнеса Сербии (HORES).

42 из 110 отелей были открыты в Белграде, их заполняемость составила 9,54%, а заполняемость отелей за пределами Белграда — 10,16%.

На период июнь-сентябрь 2020 года в настоящее время подтверждено бронирование на восемь процентов вместимости, но существует возможность отмены.

«Некоторые отельеры выражают глубокую обеспокоенность по поводу текущего состояния дел, потому что они считают, что они не могут выдержать дальнейшую работу с такой загрузкой», — говорится в заявлении HORES.

HORES пригласили всех граждан провести свой отпуск в Сербии в этом году, а также использовать туристические путевки, предоставленные правительством Сербии.

«Мы приглашаем всех граждан, оставаясь в отелях и ресторанах, способствовать более быстрому восстановлению экономики гостиничного бизнеса и общественного питания в нашей стране», — говорится в обращении HORES.