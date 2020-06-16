Санкт-Петербург, , 00:02 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск от «дочки» ПАО «Сбербанк» — ООО «СБК Гранд». Последнее требует признать банкротом один из активов миллиардера Мушвига Абдуллаева — ООО «Адастра». Абдуллаеву был подконтролен торговый дом «Интерторг» (свыше 400 супермаркетов сети работали под брендом «Народная 7Я семьЯ»). Иск о банкротстве «Адастры» из-за недочётов оставлен без движения до 1 июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление от ООО «СБК Гранд» было подано 25 мая 2020 года. Сумма претензий — 7619 314 077,02 рубля.

Компания-ответчик учреждена в Ленинградской области в сентябре 2003 года для управления недвижимостью. Уставный капитал — 199,776 млн рублей. Директор с 2017 года — Марианна Левинтова. Владелец — ООО «Невская логистика», которое принадлежит на 30% Аллахверди Али Оглы Абдуллаеву и на 70% — Мушвигу Али Оглы Абдуллаеву. Последний, по данным журнала Forbes, являлся контролирующим лицом торгового дома, который по итогам 2019 года занимал 139-е место в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России» (73,9 млрд рублей).

По открытым данным, торговый дом «Интерторг» представлял собой сеть более 400 универсамов и супермаркетов. «Интерторг» также числился владельцем лицензии голландской сети Spar. В феврале 2020 года ООО «Торговый дом «Интерторг» был признан банкротом и в отношении него было введено конкурсное производство по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на полгода.