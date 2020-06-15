Пекин, , 06:44 — REGNUM Инвестиции в основной капитал в Китае сократились на 6,3% в годовом исчислении за первые пять месяцев года, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, за первые пять месяцев 2020 года инвестиции в основной капитал составили 19,92 трлн юаней (около $2,81 трлн). Сокращение инвестиций в первые пять месяцев оказалось ан четыре процентных пункта медленнее, чем за первые четыре месяца года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае вырос объем почтовых отправлений до 95,11 млрд юаней (около $13,4 млрд).

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