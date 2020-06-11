Ашхабад, , 23:57 — REGNUM В 2019 году товарооборот между Россией и Туркменией увеличился в сравнении с 2018 годом на 50% и достиг $695 млн (47 млрд 690 млн рублей), причем без учета поставок природного газа. Об этом 11 июня, на пресс-конференции сообщил посол России в Ашхабаде Александр Блохин.

Дипломат отметил, что если же учитывать торговлю голубым топливом, то объем товарооборота составляет уже около $1 млрд (68 млрд 618 млн рублей).

«С учетом снижения в предыдущие годы, это очень хороший показатель», — констатировал он и добавил, что торговля между Россией и Туркменией в первой половине текущего года также демонстрирует рост товарооборота.