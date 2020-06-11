Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Санкции, введённые США в отношении Белоруссии из-за «угрозы нацбезопасности», продлены ещё на год, сообщили 11 июня в пресс-службе Белого дома.

Аргументирует Вашингтон продление антибелорусских санкций тем, что «действия и принципы определённых членов правительства» Белоруссии «продолжают представлять особенную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности» США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году антибелорусские санкции США были в очередной раз продлены на год. Речь идёт о тех санкциях, которые были введены в отношении Белоруссии в середине июня 2006 г. после президентских выборов.

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