Рига, , 17:34 — REGNUM С 1 июля акционерное общество Latvijas gāze установило самые низкие за последние 12 лет тарифы на природный газ для домашних хозяйств в Латвии. Об этом пишет 10 июня портал Lsm.lv.

По данным журналистов, тарифы, утверждённые комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK), предусматривают снижение на 6,7% стоимости для хозяйств потребляющих до 250 кубометров газа ежегодно.

Кроме того, для хозяйств, потребляющих от 500 до 25 000 кубометров газа, ожидается снижение тарифов на газ до 10,8%.