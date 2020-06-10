Москва, , 14:07 — REGNUM В Минпромторге уверены, что правила нестационарной торговли должны быть едиными для всех регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Мы предлагаем, и регионы это поддержали, чтобы были единые правила. Ты поставил свой фургон или ларёк на выделенном муниципалитетом вместе. Если муниципалитет примет решение в какой-то момент использовать это место для других назначений, сохраняется бизнес, но меняется место и подписывается на 5−7 лет договор», — рассуждает глава Минпромторга Денис Мануторов в Госдуме.

По его словам, проект закона будет содержать «много таких интересных решений для защиты именно среднего и малого бизнеса».

Госдума может летом принять закон о нестационарной торговле.

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