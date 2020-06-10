Москва, , 13:16 — REGNUM Компания RIDA, которая занимается переоборудованием фургонов, микроавтобусов и других машин, их бронированием и удлинением кузова, стала выпускать удлинённые модели Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX. Об этом сообщает RG.

Специалисты компании могут удлинить кузов до 500 мм. Таким образом, длина Land Cruiser 200 будет составлять 5450 мм, а LX — 5565 мм. Удлинение происходит за счет «растягивания» колесной базы. Благодаря этому появляется больше места в салоне.

Из-за того, что длина боковых проемов автомобиля возрастает приходится менять двери. В машине ставиться межсалонная перегородка, призванная разделить пространство салона на две зоны.

Предприятие компании располагается в Нижнем Новгороде. Удлинение Land Cruiser 200 стоит от 7,1 млн рублей. Это не считая того, что клиенту придется заплатить от 4 985 000 рублей за покупку самой машины.

Напомним, в апреле 2021 года японская компания Toyota собирается официально представить модель Land Cruiser 300.

Читайте также: В Бельгии создали пуленепробиваемый Land Cruiser