Москва, , 12:12 — REGNUM На 1 января 2020 года в России насчитывалось более 3,4 млн легковых машин с правым расположением руля. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Около 90% праворульных авто приходится на Сибирский федеральный округ (СФО) и Дальневосточный федеральный округ (ДФО). При этом в ДФО зарегистрировано более 50% от их общего числа — порядка 1,8 млн единиц.

Что же касается остальных шести округов, то там количество праворульных машин составляет менее 150 тыс. экземпляров.

По оценкам специалистов агентства, в целом на долю автомобилей с правым рулем в России приходится 7,6% всех легковушек страны.

Доля автомобилей с правым рулем больше всего в Дальневосточном федеральном округе — 68,5%. А вот в Сибирском федеральном округе этот показатель чуть выше — 25%. В остальных федеральных округах доля праворульных машин составляет менее 4%.

Напомним, по итогам первого квартала нынешнего года на авторынке Сибирского федерального округа самым продаваемым новым авто стала модель Kia Rio.

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