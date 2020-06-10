Амстердам, , 08:18 — REGNUM Центральное статистическое бюро Нидерландов сообщило, что предприниматели страны в мае более оптимистично оценивали будущее своего дела, чем в предыдущем месяце.

Бюро, в частности, отмечает рост оптимизма среди владельцев магазинов. В апреле 9% считало, что в нынешних условиях сможет продержаться ещё год. В мае количество таковых составило уже 65%.

В статистическом бюро назвали смягчение карантинных мер одной из причин возросшего оптимизма среди предпринимателей.