Анадырь, , 04:18 — REGNUM Чукотским отделением Сбербанка с 19 мая одобрено 17 заявок почти на 36 млн рублей, по десяти из которых предприниматели получили 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Речь идёт о новой кредитной программе поддержки занятости под 2% годовых, предназначенной для предприятий пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей и социальных НКО. Весь кредит и проценты по программе могут быть списаны, если предприятие сохранит занятость на уровне 90% на протяжении шести месяцев. Если в штате остаётся не менее 80% работников, то предприниматель должен будет вернуть половину ссуды и половину процентов по ней.

«Мы видим большую востребованность программы со стороны бизнеса. По нашим оценкам, в ближайшее время количество заявок возрастёт. На сегодняшний день заявки поступили от предприятий из сфер общественного питания, розничной торговли непродовольственными товарами, авиа и автоперевозок», — прокомментировали в отделении Сбербанка на Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года Сбербанк выдал на 16% больше кредитов малому бизнесу, чем в 2019 году за тот же период.