Москва, , 15:36 — REGNUM В 2020 году за пять месяцев Сбербанк выдал на 16% больше кредитов малому бизнесу, чем в прошлом году за тот же период. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июня заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на встрече с президентом России.

«Те программы, которые были приняты: удивительно, но за пять месяцев мы нарастили портфель малого бизнеса на 10%, а выдали всего кредитов всего на 16% больше, чем пять месяцев прошлого года», — заявил Греф.

«Конечно, в период пандемии это можно объяснить только теми программами льготными, которые были приняты», — указал он.