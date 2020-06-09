Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Четвёртый пакет мер помощи американской экономике будет принят с высокой долей вероятности, пишет 9 июня The Wall Street Journal.

Соответствующий прогноз дал Кевин Хассет, возглавляющий Совет экономических консультантов при американском президенте. По словам чиновника, он обсуждал этот вопрос с главой государства Дональдом Трампом — и лично и в рамках заседания Совета.

Хассет «Шансы четвёртой фазы очень и очень высоки».

По оценке Хассета, в июне безработица ослабнет: на три с половиной — четыре тысячи рабочих мест в стране станет больше. Тем не менее, новые вливания в экономику американским законодателям следует одобрить, считает советник Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах Трампа принять очередной пакет мер по спасению экономики заявила накануне, 8 июня, пресс-секретарь главы Штатов Кейли Макинани.

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