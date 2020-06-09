Иерусалим, , 14:27 — REGNUM Израильские компании, обслуживающая автобусные маршруты, могут прекратить работу, сообщают «Вести» (Израиль).

Причиной обращения представителей частных автобусных компаний к правительству Израиля, стали финансовые потери в период коронавирусного карантина и так и не восстановившиеся до сих пор объемы перевозок пассажиров.

Если не будет помощи от правительства, считают транспортники-частники, то продолжать перевозку пассажиров станет просто невозможно.

Глава израильского минтранса Мири Регев получила предупреждение от собравшихся на форум представителей фирм-перевозчиков. На размышление министру дано всего-лишь 10 дней, после чего частные автобусы не выйдут на маршруты, если помощь так и не будет оказана.