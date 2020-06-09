Москва, , 09:07 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации по выбору микрофинансовых кредитных организаций. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

«Избегайте организаций, сотрудники которых хотят выдать вам заёмные деньги очень быстро, «не отходя от кассы», — предупредили в ведомстве.

Согласно российскому законодательству, при обращении за кредитом у граждан есть право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней. Кроме того, можно попросить выдать подписанные индивидуальные условия договора.

Также необходимо проверить микрофинансовую организацию в государственном реестре на сайте Центробанка, либо в специальном электронном справочнике.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», доля проблемных микрозаймов в России по итогам нерабочего апреля выросла до 40,7% в количественном измерении — к 1 мая количество таких ссуд достигло 4,52 млн.

Для сравнения: на 1 марта 2020 года доля таких микрозаймов составляла 35,9%, на 1 апреля — 38%. На начало мая жители России накопили долг перед микрофинансовыми организациями на сумму 51,3 млрд рублей.

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