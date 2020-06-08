Москва, , 20:03 — REGNUM Правительство России совместно с ОАО «Российские железные дороги» и АО «Российский экспортный центр» рассмотрят вопрос о снижении стоимости железнодорожных перевозок при экспорте российской сельхозпродукции. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«В целях стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки железнодорожным транспортом такой продукции», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Сообщается, что доклад о проделанной работе правительство должно будет представить до 1 августа 2020 года.

Кроме этого, глава государства поручил правительству совместно с РЖД и госкорпорацией «Росатом» до 1 июля проработать вопрос о снижении затрат на доставку рыбной продукции из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь, с целью снижения её конечной стоимости.

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