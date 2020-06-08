Москва, , 09:43 — REGNUM Предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), внесенные в общенациональный план восстановления экономики России, обеспечат ее рост в посткризисный период. Об этом в ходе заседания Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции заявил президент РСПП и председатель Совета Александр Шохин.

«Для нас очень важно сейчас инкорпорирование в общенациональный антикризисный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения предложений, выработанных в ходе работы Совета, — отметил Шохин. — Особенность плана и отличие его проекта от других антикризисных документов заключается во включении не только антикризисных, но системных мер, которые обеспечат успешное экономическое развитие в посткризисный период и выход российских компаний на новые рынки».

Рабочая группа Совета по мониторингу ситуации на градообразующих предприятиях, в моногородах и удаленных производственных объектах (руководитель — генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев) предложила обратиться в Роспотребнадзор с инициативой по регулированию предельных цен тестирования на COVID-19.

Сейчас предприятия заключают договоры на оказание услуг по тестированию со специализированными медицинскими учреждениями. Их перечень размещён на официальном сайте Роспотребнадзора. Но с апреля, когда началась активная работа аккредитованных лабораторий, цена тестирования выросла. Поэтому участники совета и предложили установить максимум цен на эти услуги.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы.

«Я хотел бы напомнить, что в апреле этого года начался эксперимент по использованию электронных документов, связанных с удаленной работой, есть соответствующий федеральный закон, — сказал в своем выступлении председатель Комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский. — Но он содержит жёсткую директиву, что эксперимент по дистанционному взаимодействию с работником возможен только в случае усиленной квалифицированной электронной подписи».

Члены Совета отметили необходимость включения вопросов совершенствования правового регулирования дистанционной работы в повестки заседаний профильных рабочих органов РСПП и в повестку Социального форума, запланированного к проведению 17 июня в рамках деловых мероприятий Недель российского бизнеса-2020.

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