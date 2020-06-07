Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM Во время губернаторской предвыборной кампании 2019 года тогда еще врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал разобраться с мусорной проблемой в городе. Однако после его победы специальная «жалобная папка» с перечнем проблемных объектов была заброшена в долгий ящик. Заявления о ликвидации свалок с тоннами отходов оказалась лишь частью агитационной риторики Беглова.

Летом 2019 года Беглов уделял много внимания мусорной проблеме, обещая создать в городе комфортную городскую среду. Неоднократно поездки совершались в Невский район, который в городе один из самых загрязненных. Здесь официально находится 19 свалок, которые должны ликвидировать в 2020 году.

Во время инспекционных поездок кандидат в губернаторы Петербурга обещал, что при нем в городе не будет мусорных свалок, а всех ответственных он собирался сажать.

«Все должны понять, что такого беспорядка больше не будет. Будут нести не только административную ответственность, но и уголовную <…>», — приводит слова Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, в вопросе ликвидации свалок Беглов требовал от чиновников действовать быстро и жестко, отдавая распоряжения избавиться от них чуть ли не за неделю. Но энтузиазм нынешнего губернатора иссяк сразу после выборов. Нерешенная мусорная проблема вылилась в неприятные для города последствия.

В октябре 2019 года активисты «Зеленого Фронта» рассказали о свалке в 1,5 гектара в Невском районе, где складировали горы строительного и бытового мусора. В ходе повторного осмотра свалки в январе 2020 года выяснилось, что мусор отсюда никуда не делся.

В мае 2020 года экоактивисты выявили еще три незаконных свалки в Невском районе — их площадь исчисляется гектарами. Заняться ликвидацией мусора удалось только после жалобы «Зеленого Фронта» в надзорные органы.

Кроме того, активисты обнаружили НСО в 1,5 гектара в Красносельском районе, куда сбрасывали строительный и промышленный мусор. Отходы на незаконной свалке не только сжигали, но и закапывали в землю.

Появление новых свалок в городе указывает на популистский характер высказываний Беглова о решении мусорной проблемы. До выборов ею действительно занимались, но затем бросили. Это может быть связано с низкой инициативностью губернатора и полным хаосом в комитете по благоустройству после увольнения зампреда Кирилла Пащенко (комитет отвечал за мусорную реформу).

Кроме того, в Петербурге не строят в нужном объеме мусороперерабатывающие заводы и не ловят коррупционеров. Не развивается инфраструктура, нет даже предложений по урегулированию мусорной проблемы. Все это в совокупности перегружает уже имеющиеся мусороперерабатывающие предприятия, что приводит к увеличению количества незаконных свалок в городе.

Один из примеров — завод МПБО-2 в Янино, загрязняющий тоннами мусора воздух, почву и реки. Из-за нарушений в отношении директора предприятия Тихона Шмелева уже возбуждено уголовное дело. Вокруг завода разразился громкий скандал, но Беглов не комментирует происходящее. Исходя из результатов проверки МПБО-2, осуществленной 3 июня экоактивистами, складывается впечатление, что губернатор не будет решать проблему, ведь руководство мусорного завода утверждает, что денег на ликвидацию отходов нет.

Безынициативность Беглова довела до того, что нарушителей наказывают лишь административными штрафами. При этом проблема ликвидации мусора не решается, хотя у комитета по природопользованию и у природоохранной прокуратуры есть для этого полномочия. Ведомства вправе приостановить незаконную работу юрлица, а также направить запрос в Росреестр для изъятия участка по ст. 54.1 Земельного кодекса РФ.

Игнорирование проблем может привести Беглова к неприятным последствиям.