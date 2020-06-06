Аден, Йемен, , 23:32 — REGNUM В йеменском городе Аден приземлился самолет с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом. Об этом 6 июня говорится в сообщении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на странице в соцсети Twitter.

«ЮНИСЕФ продолжает поставки гумпомощи воздушным путем в Йемен, — говорится в сообщении. — Эти поставки необходимы для борьбы с распространением коронавируса в стране».

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня в заявлении Организации Объединенных Наций (ООН) сообщалось, что международные организации выделят на помощь Йемену порядка $1,35 млрд. Решение было принято по итогам видеоконференции, организатором которой выступила Саудовская Аравия.

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