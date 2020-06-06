Москва, , 09:09 — REGNUM Самым популярным алкогольным напитком среди граждан России в период самоизоляции оказалось пиво. Такие данные приводит компания «Такском», которая проанализировала данные продаже алкоголя с марта по май 2020 года. Результаты исследования приводит телеканал RT.

Аналитики компании отмечают, что в целом продажи алкоголя с марта по май 2020 года упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом падение продаж фиксируется практически по всем категориям алкогольных напитков.

К примеру, продажи шампанского упали на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%.

Что касается популярности, то наиболее востребованным напитком на самоизоляции стало пиво.

На втором месте по поулярности оказалось вино. Далее следуют: водка, сидр и коньяк.