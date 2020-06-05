Бишкек, , 22:44 — REGNUM Антикоррупционная служба госкомитета нацбезопасности Киргизии выявила коррупционную схему, позволявшую его высокопоставленным сотрудникам выводить крупные суммы денег из госпредприятия «Киргизские железные дороги». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным следствия, ответственные лица «КЖД» закупали у аффилированных с ними фирм товары по завышенной стоимости, получая при этом в качестве «благодарности» 15% «откаты» от суммы заключенного договора, и передавая эти деньги бывшему руководству госпредприятия.

По итогам расследования задержаны три человека — бывших и действующих высокопоставленных сотрудников «Киргизских железных дорог», а также представитель компании-поставщика.

Против них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь им грозит лишение свободы на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев.