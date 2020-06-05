Подгорица, , 19:00 — REGNUM Несмотря на то, что черногорские аэропорты открылись для коммерческих рейсов еще 1 июня, по факту первые борты ждут в стране только 9 июня. Как сообщил исполнительный директор предприятия Aerodromi Crne Gore Данило Орландич, первая авиакомпания, которая прилетит в Черногорию — это венгерский лоукостер WizzAir.

9 июня Черногория примет рейсы из Будапешта и Меммингена. В этот же день самолеты совершат и обратный рейс.

Национальная авиаперевозчик Montenegro Airlines совершит свой первый рейс 12 июня в Любляну, а 14 июня — во Франкфурт.

Напомним, Черногория в одностороннем порядке открыла свои границы для граждан стран где количество активных болеющих 25 человек на 100 тысяч населения.

Сербия, Россия, Украина, Белоруссия в этот список не входят.