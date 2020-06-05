Милан, Италия, , 18:48 — REGNUM

В 2020 году ВВП Италии снизится на 9,2%, с таким прогнозом выступили в пятницу, 5 июня, эксперты Центробанка страны.

В следующие два года экономика будет расти (увеличение ВВП на 4,8% и 2,5% в 2021 и 2022 годах), однако это не позволит полностью компенсировать потерянное, отметили эксперты.

Основные вызовы, с которыми столкнулась итальянская экономика — сокращение объемов экспорта, числа иностранных туристов и внутреннего спроса, сказано в прогнозе.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 4 июня, умерли 33 689 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 88 (днём ранее — на 71). Выздоровели 161 985 человек, за день этот показатель увеличился на 957 (днем ранее — на 846). Число подтвержденных носителей увеличилось на 177 (днем ранее — на 321). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 234 013. В настоящее время заражены 38 429 человек — на 868 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится более чем на 10%, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, предполагается, что аналогичное пособие будет выплачено еще раз, также самозанятые могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Поддержка также оказана сезонным рабочим, мигрантам и домработникам. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, но большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня.