Саратов, , 19:04 — REGNUM В Саратовской области с 1 июня медицинские работники и педагоги начнут получать повышенную заработную плату. Соответствующее постановление подписано 4 июня вице-губернатором региона Александром Стрелюхиным.

Зарплаты повысятся у педагогов общеобразовательных организаций; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам; преподавателей профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и социальных работников. Согласно постановлению, с 1 июня 2020 года заработная плата у них будет составлять 29 565 рублей в месяц. Педагогические работники дополнительного образования детей начнут получать по 30 091,2 рубля ежемесячно, а работники дошкольных образовательных организаций — 27 140,6 рубля в месяц. Врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование, подняли зарплату до 59 130 рублей ежемесячно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове 4 июня на забастовку вышли рабочие троллейбусных парков, которые требовали повышения зарплат и снятия с поста руководство.

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