Саратов, , 12:39 — REGNUM В Саратове сегодня, 4 июня, в 7 часов утра по местному времени у стен Кировского троллейбусного депо провели профсоюзное собрание с участием депутатов. Об этом стало известно из публикации в интернете в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.

Новый профсоюз намерен добиться повышения зарплаты; отмены частных автобусов и маршруток, дублирующих маршруты электротранспорта; снятия с поста гендиректора предприятия Владимира Прохорова и его замов; отмены нового правила по оплате проезда.

Присутствующие на собрании работники Кировского и Ленинского троллейбусных депо высказали намерение до исполнения требований объявить «итальянскую» забастовку» и не совершать выезд на линию на технически неисправных троллейбусах.

Примечательно, что с сегодняшнего дня началась эксплуатация безвозмездно переданных московских троллейбусов. Один выехал из депо по 16-му маршруту.

Мэр города Михаил Исаев поручил создать рабочую группу и проанализировать происходящее в муниципальном предприятии.

Прокуратура по публикациям в интернете организовала проверку о возможных нарушениях прав водителей городского электротранспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в Саратов прибыли 4 троллейбуса из 10, переданных бесплатно из Москвы.

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