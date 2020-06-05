Москва, , 15:33 — REGNUM Безработица в России продолжает расти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«На рынке труда пока продолжается сокращение занятости. По итогам апреля безработица составила 5,8%. По нашей оценке, это 5,6% в сезонно сглаженном выражении», — заявила Набиуллина.

«Безработица повысилась примерно на один процентный пункт по сравнению с мартом. Она соответствует уровням начала 2016 года и при этом гораздо меньше, чем в ряде крупнейших экономик», — указала она.

По итогам мая безработица также повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить восстановление занятости во второй половине года.