Москва, , 15:24 — REGNUM Длительный период низкого спроса на продукцию привёл к дефициту оборотных средств у российских компаний. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Повышение до 37% с 30% по состоянию на начало мая доли предприятий, отмечающих оборотных средств, указывает на финансовые ограничения, с которыми сталкивается бизнес после длительного снижения спроса на продукцию», — заявила Набиуллина.

В то же время результаты опросов предприятий, проведённых Банком России с 22 по 29 мая, подтвердили тренд последних недель на сокращение доли предприятий, сталкивающихся с перебоями в поставках, отменой заказов, а также ростом цен на сырьё и материалы.

«Баланс ответов об изменении конъюнктуры в отраслях на ближайшие три месяца остаются отрицательными, но в последние две недели вернулся к уровням конца февраля», — отметила председатель Банка России.