Москва, , 14:00 — REGNUM Граждане РФ активно компенсируют падение спроса кредитованием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня заявил экономист Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз института «Центра развития» НИУ ВШЭ, эксперты которого вычислили, что падение реальных располагаемых денежных доходов жителей РФ во II квартале 2020 года может составить 18%.

«Мы можем потерять 10% ВВП только за счёт падения спроса на величину 18%. Если мы говорим о падении реальных располагаемых доходов. Однако надо принимать во внимание тот факт, что наши соотечественники частично компенсируют падение спроса кредитованием. Вот на какую величину это будет осуществлено, большой вопрос, — сказал экономист. — В последний месяц активизировались сделки по ипотечным кредитам в России. Несмотря на то, что на дворе кризис и предпосылки для выхода из него пока туманны, вопрос решения жилищной проблемы настолько острый, что они готовы брать ипотечные кредиты, даже не будучи уверенными в том, что их доход будет сохранён на высоком уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил корреспонденту ИА REGNUM, что России предстоит массовое банкротство средних и малых компаний, а изрядный процент самозанятых рискует вообще остаться без доходов.