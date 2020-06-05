Саратов, , 14:11 — REGNUM В Саратовской области планируют более активно осуществлять текущий контроль в сфере строительства и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Такую задачу поставил губернатор региона Валерий Радаев перед профильным министерством, контрольно-надзорными и правоохранительными органами.

Форс-мажорная ситуация, вызванная пандемией, не должна отразиться на решении проблем пострадавших дольщиков. Со слов главы области, из 15-ти домов, которые область взяла на себя, по пяти — права граждан восстановлены: два объекта введены, по остальным получена компенсация. В текущем году планируется сдать 10 домов, восстановить права 800 человек. Также, фонд «Дом.РФ» ведет работу в этом направлении. Из 31 дома по 29-ти заключены соглашения. До конца года оформят остальные объекты.

«За оставшиеся 7 месяцев рассчитываем окончательно закрыть тему. Это задача максимум. Если по объективным причинам что-то не удастся, значит, финальным в работе по направлению обманутых дольщиков станет 2021 год. Допускаю эту оговорку, поскольку по ряду объектов пока нет понимания. Думаю, не надо объяснять, что экономические потери из-за коронавируса корректируют любые планы, даже те, над воплощением которых мы трудимся в приоритетном порядке», — добавил Радаев.

Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства рассмотрены 16 объектов (2249 человек). Из них по двум объектам (259 человек) принято решение о завершении строительства (ЖСК «Победитель» и ЖСК «Оптимист-2018»). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию указанных объектов декабрь 2021 года. По 14 объектам (1990 человек) выплатят денежные компенсации. Еще по 12 объектам решение примут в ближайшее время.

По информации министра строительства и ЖКХ области Павла Мигачева, из 10 «проблемных» объектов (Саратов — 9 объектов, Балаково — 1 объект) по 8 объектам принято решение о завершении строительства, по объекту «Стройсар» — о выплате денежной компенсации, по ЖСК «Стройинтерсервис» — предоставление квартир через Фонд поддержки обманутых дольщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что в Саратовской области проблему обманутых дольщиков решат до 2022 года.

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