Москва, , 11:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что в Саратовской области проблему обманутых дольщиков решат до 2022 года.

«Мы будем стараться на будущий год решить эту проблему, но, встречаясь с обманутыми дольщиками, говорим: если будет не получаться, то проблема будет закрыта в 2021 году», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он объяснил такой график новыми обстоятельствами.

«Потому что всё новые и новые вылезают обстоятельства, а это, как правило, за собой влечет увеличение количества домов и обманутых дольщиков. Мы начинали с решения проблемы, когда несколько более всего лишь 30 домов было, попадающих под эту категорию, и эти дома находились в перечне, а потом стали появляться всё новые и новые», — указал он.