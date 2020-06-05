Москва, , 13:12 — REGNUM Российская валюта укрепляется благодаря позитиву на нефтяном рынке и интересу инвесторов к высокодоходным инструментам на фоне позитивных ожиданий касательно восстановления глобальной экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Нефтяные цены растут шестую неделю с оглядкой на смягчение карантина, которое должно способствовать росту спроса на энергоносители, а также возможному продлению сделки ОПЕК+ на два месяца.

Официальной информации пока нет, но источники сообщают о предварительном согласии России и Саудовской Аравии на сдерживание буровой активности еще и в июле.

В качестве дополнительной поддержки стоит рассматривать небольшое увеличение размера операций в рамках бюджетного правила. Минфин выделил на продажу валюты в июне 203,7 млрд рублей.

Дешевое фондирование и массивные вливания ликвидности на рынок увеличивают привлекательность инструментов из развивающихся стран.

Если сегодняшний отчет минтруда США по динамике занятости за май не разочарует, то позитивные настроения на рынке сохранятся, вследствие чего рубль имеет все шансы на рост до отметки в 68,00 за доллар», — считает эксперт.

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