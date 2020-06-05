Москва, , 11:25 — REGNUM Разница в уровнях безработицы в странах Европейского союза объясняется двумя факторами, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 5 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в апреле уровень безработицы в Испании составил 14,8%, в то время как в Чехии он достиг лишь 2,1%.

«Различия в уровнях безработицы в странах ЕС обусловлены двумя факторами. Во-первых, эти различия были и до пандемии коронавируса. Скажем, в Испании традиционно, в течение многих последних десятилетий, самая высокая безработица среди стран Европейского союза, — сказал Колганов. — В Чехии же уровень безработицы всегда был очень низким. Чехия — одна из самых благополучных стран ЕС с социальной точки зрения. Так и удельный вес населения, живущего за чертой бедности, даже по европейским меркам ничтожный».

Во-вторых, как пояснил Колганов, уровни заболеваемости коронавирусной инфекцией в разных странах ЕС тоже были разные, что в свою очередь влияло на жёсткость ограничительных мер и соответственно на рост безработицы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным статистического бюро Eurostat, уровень безработицы в Латвии в апреле составил 9%, что выше среднего показателя по Европейскому союзу. Сильнее других от пандемии коронавируса пострадала Испания, где безработица составляла 14,8%, следом Латвия — 9%, далее Кипр — 8,9%, Франция — 8,7%, Литва — 8,6%, Хорватия — 8,1%, Швеция — 7,9% и Люксембург — 7,5%.