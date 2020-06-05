Москва, , 09:41 — REGNUM Более половины жителей России (51%) ведут семейный бюджет. Не ведут учет доходов и расходов 49%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Ведут примерный учет ежедневных трат «в уме» 32% опрошенных. Записывают в тетрадь приход и расход 12%. Фиксируют траты семьи и получение прибыли на электронных носителях или другими способами 7% граждан.

Чаще ведут бюджет люди с низким доходом (40%), с высоким доходом — 63% и семьи с 3−4 детьми (53%). Реже — молодежь 18−24 лет (49%), люди старше 60 лет, сельские жители и одинокие пенсионеры (по 48%).

Опрос проведен в мае 2020 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 50 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, у четверти российских женщин зарплата больше, чем у их супругов.

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