Москва, , 19:39 — REGNUM Восстановление пассажиропотока в сфере авиаперевозок до докризисного уровня может окончиться лишь к 2023 году, при этом просуществовать до лета 2021 года в отрасли смогут далеко не все. Об этом заявила председатель совета директоров S7 Татьяна Филева в интервью «Ъ FM».

«Кризис сейчас тяжелый, мы ожидаем восстановления не ранее 2023 года. Обычно авиакомпании зарабатывают летом и теряют зимой. Заработать этим летом не получится, следовательно, надо дотянуть до лета 2021 года. Это, конечно, непросто, и, наверное, не всем удастся», — заявила Филева.

По её мнению, внутренний пассажиропоток в России может восстановиться и раньше, однако общий пассажиропоток (включая международные маршруты) вернётся на уровень 2019 года лишь к 2023 году. При этом возобновление перевозок летом 2020 года серьёзно исправить ситуацию уже не сможет.

«Мы думаем, что в каком-то виде с июля могут начать что-то открывать, какие-то международные направления, но это будет с такими ограничениями, что, скорее всего, речь идет об очень маленьком объёме», — отметила она.

Филева отметила, что в июне в отрасли наблюдался пик дешевых билетов из-за демпинговых цен, но столь серьёзное снижение вряд ли повторится в течение года, так как компании не могут стабильно работать в таких тяжёлых условиях.

В настоящее время пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты на борту, в самолётах проводится полная дезинфекция, потому авиация может претендовать на статус самого безопасного транспорта в настоящее время.

Что касается требований Роспотребнадзора, связанных с тестированием граждан при возвращении в страну, какими именно они будут, пока неизвестно, указала Филева.

«Но они однозначно будут достаточно жёсткими. Поэтому не рассчитываем на какое-то быстрое восстановление пассажиропотока», — указала она.