Киев, 4 июня 2020, 13:39 — REGNUM Украина утратила 6 тыс. гектаров леса вследствие незаконной добычи янтаря на северо-западе страны, сообщили экологи в своей статье, опубликованной 4 июня на сайте телеканала «24».
По словам авторов статьи, в некоторых регионах Украины давно наступил экологический кризис.
Он отметил, что на некоторых территориях для восстановления природы и биологического разнообразия потребуется сто лет.
Авторы статьи предложили воспользоваться опытом Польши, в которой были приняты законы, ограничивающие добычу янтаря.
Напомним, Украина не контролирует отдельные территории Волынской и Ровенской областей, в которых сосредоточена нелегальная добыча янтаря. Эти территории в шутку называют «Янтарной Народной Республикой».
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