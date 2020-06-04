Киев, , 13:39 — REGNUM Украина утратила 6 тыс. гектаров леса вследствие незаконной добычи янтаря на северо-западе страны, сообщили экологи в своей статье, опубликованной 4 июня на сайте телеканала «24».

По словам авторов статьи, в некоторых регионах Украины давно наступил экологический кризис.

«Проблема в том, что нелегальные копатели не соблюдают элементарных правил и технологий, вымывая янтарь мотопомпами, что приводит к разрушению дренажных каналов подземных вод», — рассказал эколог Пётр Тестов.

Он отметил, что на некоторых территориях для восстановления природы и биологического разнообразия потребуется сто лет.

Авторы статьи предложили воспользоваться опытом Польши, в которой были приняты законы, ограничивающие добычу янтаря.

Напомним, Украина не контролирует отдельные территории Волынской и Ровенской областей, в которых сосредоточена нелегальная добыча янтаря. Эти территории в шутку называют «Янтарной Народной Республикой».

Читайте также: «Для вывода отрасли из тени»: Рада приняла «янтарный» закон