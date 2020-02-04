Киев, , 21:47 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 4 февраля, поддержала во втором чтении законопроект, предусматривающий уменьшение ренты на добычу янтаря с 25% до 10%.

Соответствующее решение поддержали 290 депутатов украинского парламента при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Власти Украины уверены, что принятый Радой закон создает дополнительные стимулы для вывода из тени добычи янтаря и легализации такой деятельности.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский посетил «янтарные» регионы Украины — Ровенскую и Волынскую области — в августе 2019 года, и заявил о том, что масштабы незаконной добычи янтаря достигли уровня экологического бедствия. Чтобы побороть это явление, Зеленский сменил руководство областей и руководителей силовых органов. Тогда же президент поручил Верховной раде принять законопроект, который может легализовать добычу янтаря на Украине.