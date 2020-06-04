Сеул, , 13:18 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортеров отзовут транспортные средства в Южной Корее. Об сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Согласно опубликованным данным, речь идёт об автомобилях Mercedes-Benz, Audi Volkswagen, Hyundai, Porsche, McLaren. Всего будет отозвано 116 710 транспортных средств.

Известно, что производители устранят проблемы с двигателем в автомобилях Audi A6, индикаторами задних дверей в Mercedes-Benz, включая AMG G63, с прокладкой, размещённой под топливным баком, в автомобилях McLaren, включая McLaren 720S, с топливным шлангом в автомобилях Porsche Cayenne, с системой курсовой устойчивости (ESC) в автомобилях Hyundai Santa Fe™.

О других проблемных компонентах не сообщалось.