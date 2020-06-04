Москва, , 12:46 — REGNUM Кремль констатирует стабилизацию на международных рынках энергоресурсов, заявил журналистам 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о возможной встрече ОПЕК+ и продлении соглашения действующего сокращении объемов добычи нефти. Представитель Кремля порекомендовал обратиться к министру энергетики России Александру Новаку.

«Министр Новак находится в контакте со своими визави из других стран, он находится в плотном диалоге», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае-июне 2020 года страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, 7,7 млн баррелей — во второй половине 2020 года и 5,8 млн — до конца 2022 года.

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