Москва, , 11:56 — REGNUM Курс доллара США может вырасти до 90 рублей, если вспышка коронавирусной инфекции в мире повторится и российским властям снова придётся принимать меры к недопущению распространения вируса. Об этом говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Согласно базовому сценарию аналитики ЦМАКП прогнозируют «существенное ослабление рубля» во втором полугодии 2020 года. Это произойдёт на фоне нового снижения цен на нефть, сезонного увеличения внутреннего спроса на валюту и оттока капиталов с развивающихся рынков, включая российский.

Экономисты полагают, что в период с четвертого квартала 2020 года и до 2022 года доллар будет стоить в пределах 87−91 рубля, а в 2023 году — 83−87 рубля. При этом пессимистичный сценарий предполагает изменение курса до 100 рублей за доллар в конце текущего года, а оптимистичный — выше 85 рублей.

Аналитики ЦМАКП исходят из предпосылок, что карантинные меры продлятся в России до конца июня, а в четвёртом квартале произойдёт повторная вспышка эпидемии, которая продлится два месяца.