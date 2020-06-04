Москва, 4 июня 2020, 11:06 — REGNUM Американские сенаторы уже не могут остановить процедуру санкционного давления на проект «Северный поток — 2» без ущерба для себя, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что сенаторы США намерены представить новый законопроект по расширению санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».
Кроме того, как подчеркнул эксперт, противники «Северного потока — 2» действуют по инерции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый пакет санкций будет применён ко всей деятельности, связанной со страхованием. Санкции затронут страховые компании, связанные с проектом и предоставляющие услуги танкерам, работающим на трубопроводе.
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