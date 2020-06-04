Москва, , 11:06 — REGNUM Американские сенаторы уже не могут остановить процедуру санкционного давления на проект «Северный поток — 2» без ущерба для себя, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что сенаторы США намерены представить новый законопроект по расширению санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

«С точки зрения нанесения ущерба конкуренту это самый лучший способ: закрыть его проект в тот момент, когда он уже завершен на 9/10, — сказал Кагарлицкий. — Если ставить задачу навредить, то как раз сейчас Газпром находится в уязвимом состоянии, так как не может ни завершить, ни прекратить реализацию проекта. Американские конгрессмены работают по программе не останавливаясь. Чиновники и конгрессмены уже запустили процедуру и не могут её остановить без ущерба для себя. Когда же газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, американцы начнут наращивать поставки в Европу сжиженного газа и вместе с ЕС будут диверсифицировать источники, надеясь сделать этот проект убыточным».

Кроме того, как подчеркнул эксперт, противники «Северного потока — 2» действуют по инерции.

«На определённом этапе эти санкции были очень важны. Особенно для Демократической партии в рамках их борьбы с Трампом и «ужасными русскими», которые якобы мешают американцам жить», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый пакет санкций будет применён ко всей деятельности, связанной со страхованием. Санкции затронут страховые компании, связанные с проектом и предоставляющие услуги танкерам, работающим на трубопроводе.

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