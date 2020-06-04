Горно-Алтайск, , 08:08 — REGNUM Представители туристического бизнеса Алтая попросили у президента России Владимира Путина и регионального руководства разрешить им возобновить работу. Петиция с таким требованием появилась в сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы пишут, что многие жители Республики Алтай зарабатывают в основном на туризме, а большинство предпринимателей напрямую с ним связаны. Это не только владельцы турбаз и гостиниц, но и хозяева кафе и магазинов, таксисты, прокатчики лошадей, сплавщики, фермеры и другие. Из-за пандемии коронавируса и принятых в связи с этим мер, как отмечается, они оказались в отчаянном положении.

«Уже больше двух месяцев мы не работали и не получали никаких доходов. Но все верили и надеялись, что с 1 июня снимут запрет на приём отдыхающих и мы худо-бедно, но выживем», — говорится в петиции.

Однако в конце мая глава республики Олег Хорохордин продлил запрет на приём туристов до 22 июня. В результате многие жители могут оказаться совсем без средств к существованию. При этом авторы согласны, что коронавирус опасная болезнь, однако указывают на работающие в Горно-Алтайске магазины, транспорт, банки.

«А в других районах, где на огромных территориях проживает небольшое жителей, нельзя разрешить работу туробъектам с соблюдением разумных требований. Неужели риск заражения на турбазе в лесу или на берегу реки, а в основном все турбазы имеют большую площадь, выше, чем в торговом центре или поезде дальнего следования?» — отмечают авторы.

Предприниматели добавили, что брошены руководством республики на произвол судьбы, поэтому обращаются к Владимиру Путину. По ситуации на утро 4 июня петицию подписали 788 человек.

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