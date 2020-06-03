Москва, , 18:38 — REGNUM Ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса остаются серьёзным барьером на пути восстановления туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин на конференции «Радар надежды: перспективы летнего туристического сезона 2020».

«Основное, что сдерживает туристов при решении путешествовать — это необходимость предоставления двух справок, которые не так легко получить. Например, справка эпидокружения даётся по непонятным совершенно критериям — то ли в поликлинике, то ли по опросу, и эти вопросы задают нам наши коллеги», — заявил Горин.

По его мнению, в любом случае определяющим фактором стимулирования перевозок станет отмена карантина.

«Никто не хочет на 14 дней ограждаться в обсервации, в карантине. Только после отмены таких условий в регионах это будет возможно», — указал он.

«Буквально на днях начались серьёзные обновления на сайте Russia Travel Ростуризма, где по каждому отдельному региону можно увидеть актуальную информацию, какие есть ограничения и рекомендации для путешественников, включая предоставление справок или наличия или отсутствия карантина», — подчеркнул Горин.