Москва, , 16:24 — REGNUM В России может быть сформирован резерв средств индивидуальной защиты. Об этом было заявлено 3 июня на совещании президента России Владимира Путина с правительством, посвящённом ситуации в лёгкой промышленности.

«Мы проработали этот вопрос с Минздравом, Минфином и считаем возможным заложить номенклатуру до 15 млрд рублей», — сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, в резерв предлагается включить защитные маски и костюмы, респираторы, перчатки, многоразовые очки и антисептические средства.

Владимир Путин согласился с предложением главы Минпромторга. При этом он обратил внимание на то, что при создании такого резерва необходимо также «своевременно предусматривать выделение денег на так называемое освежение этой продукции, то есть она должна быть в работоспособном состоянии всегда».