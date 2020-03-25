Казань, , 16:59 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году число вылетов вертолетов санавиации планируют увеличить в Татарии до 160. В 2019 году было совершено 150 вылетов на эвакуацию пациентов, сообщает региональный минздрав.

Вертолеты санавиации отечественного производства «АНСАТ» оснащены медицинским модулем. Экстренную транспортировку пациентов производят и на специализированных реанимобилях.

Ежегодно только реанимобилями в клиники Казани привозят более 600 пациентов с разных уголков республики. Также увеличивается число медицинских эвакуации и по территории РФ.

Две трети всех эвакуированных пациентов доставляют в республиканскую клиническую больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 человек доставлены в опорные клиники с начала сезона работы санитарной авиации Волгоградской области в 2020 году. Чаще всего «крылатая скорая помощь» перевозит кардиобольных, пострадавших в ДТП и от несчастных случаев, пациентов с обострением заболеваний.

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